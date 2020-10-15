Армения сообщила о ещё одном сбитом Су-25 Азербайджана
Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) объявила об уничтожении ещё одного штурмовика СУ 25 ВВС Азербайджана. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель командующего ПВО Армении Гарик Мовсесян.
По данным представителя Минобороны, на южном направлении линии соприкосновения идут тяжелые и упорные бои. Азербайджансквя сторона пока не прокомментировала сообщение о сбитом самолёте. Баку, как правило, опровергает свои авиационные потери.
Ранее Минобороны Армении проинформировало о собственном сбитом Су-25, отмечает РЕН ТВ. Официальный представитель военного ведомства утверждал, что машину подбил истребитель F-16, принадлежащий Турции.
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