Армения сообщила о ещё одном сбитом Су-25 Азербайджана

Армия обороны Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) объявила об уничтожении ещё одного штурмовика СУ 25 ВВС Азербайджана. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель командующего ПВО Армении Гарик Мовсесян.

По данным представителя Минобороны, на южном направлении линии соприкосновения идут тяжелые и упорные бои. Азербайджансквя сторона пока не прокомментировала сообщение о сбитом самолёте. Баку, как правило, опровергает свои авиационные потери.

Ранее Минобороны Армении проинформировало о собственном сбитом Су-25, отмечает РЕН ТВ. Официальный представитель военного ведомства утверждал, что машину подбил истребитель F-16, принадлежащий Турции.

