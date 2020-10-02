Армения опровергла удар по Азербайджану ракетой «Точка-У»
Министерство обороны Армении опровергло утверждение Азербайджана об ударе по территории этой республики тактической ракетой «Точка-У». Как объявила через соцсети пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян, информация неверна.
Ранее Минобороны Азербайджана заявило о применении армянской стороной «Точки-У» в боестолкновениях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, отмечает RT.
Министерство иностранных дел Армении сегодня распространило заявление о готовности Еревана работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ над прекращением огня в Карабахе. За основу предлагается взять соглашения 1994—1995 годов.
В МИДе при этом осудили угрозу и применение силы Азербайджаном и непосредственное участие Турции в боевых действиях в Нагорном Карабахе, передает Ura.ru.
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