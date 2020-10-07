Армения опровергла сообщения о планируемых переговорах по Карабаху

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян заявила, что встреча глав Армении и Азербайджана в Женеве не планируется.

Как сообщает агентство РИА Новости, Нагдалян опровергла ранее появившиеся в СМИ сообщения о переговорах сторон конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил о планируемых в четверг в Женеве переговорах по урегулированию ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

Военные действия на территории Нагорного Карабаха развернулись 27 сентября. Азербайджан сообщил об атаках ВС Армении на населённые пункты в зоне соприкосновения. Еревана заявил о наступлении в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах со стороны Азербайджана. В непризнанной республике Нагорный Карабах после обстрелов мирного населения ввели военное положение и всеобщую мобилизацию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыНагорный КарабахАрмения
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