Армения ограничила вещание российских и зарубежных телеканалов

Власти Армении приняли решение ограничить вещание иностранных, в том числе, российских телеканалов на территории республики. Соответствующий закон, принятый парламентом, подписал президент Армен Саркисян, информирует его пресс-служба.

Закон не предполагает закрытие иноязычных телеканалов, однако предлагает не финансировать их трансляцию из государственной казны. Из документа следует, что импортные аудиовизуальные программы могут ретранслироваться без лицензии через общественный мультиплекс только на основании межгосударственного договора.

Как отмечает РИА ФАН, сейчас в Армении транслируются российские Первый канал, «РТР Планета», «Россия. Культура», а также межгосударственный телеканал «Мир». По мнению посольства РФ в Ереване, новый закон может отрицательно сказаться на российских телеканалах. Кроме того, это потребует согласования новых «правил игры» с Арменией.

