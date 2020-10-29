Армения обвинила Азербайджан в бомбовом ударе по Мартакерту

Военно-воздушные силы Азербайджана нанесли удары по городу Мартакерт на севере Нагорного Карабаха. Такие сведения распространил информационный центр при правительстве Армении.

Согласно сообщению, никто из местных жителей не пострадал, есть разрушения. Ранее армянские СМИ и военные репортёры сообщили о возобновлении с азербайджанской стороны ракетного обстрела столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерта.

Удары по городу наносились и в ночные часы в нарушении перемирия. В городе периодически звучит сирена, передает Ura.ru. Ущерб от утреннего обстрела уточняется, ночной – не причинил серьёзного вреда.

В свою очередь министерство обороны Азербайджана утверждает, что вооружённые силы Армении обстреляли из артиллерийских систем Геранбойский и Тертерский районы республики после 8 утра по московскому времени.

Ереван пока не комментирует это сообщение. О пострадавших или погибших также нет сведений, отмечает РИА ФАН. На фоне срыва очередных договорённостей о прекращении огня перенесены на сутки переговоры министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которые должны были пройти сегодня в Женеве при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

