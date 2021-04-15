Аргентинский президент объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией «Спутником V»

Президент Аргентины Альберто Фернандес объяснил легкое течение COVID-19 тем, что он успел вакцинироваться российским препаратом «Спутник V», заявил глава государства в обращении к гражданам страны, передает РИА Новости.

Путин позвонил заболевшему коронавирусом президенту Аргентины

«Я смог хорошо перенести благодаря вакцине, что я получил», — сказал он.

Ранее Фернандес рассказал своему российскому коллеге Владимиру Путину, что благодаря вакцине «Спутник V» заболевание COVID-19 проходит у него в легкой форме. Узнав, что Фернандес заразился коронавирусом, Путин позвонил ему, чтобы узнать о здоровье.

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