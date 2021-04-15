Аргентинский президент объяснил легкое течение COVID-19 вакцинацией «Спутником V»

Россия ограничивает авиасообщение с Турцией и закрывает с Танзанией Суд арестовал главу и заместителя Невской мануфактуры после пожара СМИ: Вашингтон уже сегодня может ввести новые санкции против России США отменили проход двух своих кораблей в Чёрное море Начинается отправка новобранцев в войска в рамках весеннего призыва в РФ