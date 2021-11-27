Аргентина отложит возобновление прямых рейсов из Африка из-за «омикрона»

Власти Аргентина приняли решение отложить вощобновление прямых авиаперелетов с Африкой в связи с риском завоза нового штамма коронавируса, названного «омикрон». Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято Минздравом страны.

Ранее Аргентина планировала открытие прямых перелетов авиакомпании Ethiopian Airlines с середины декабря. До ограничений рейсы выполнялись из столицы Эфиопии в Буэнос-Айрес.

Кроме того, власти Аргентина могут ввести двухнедельный карантин для путешественников, посетивших Африку за 2 недели до въезда в страну. Это возможность рассматривается правительством.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:АвиасообщениеАргентина
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