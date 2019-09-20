Арабская коалиция начала военную операцию в Йемене
Арабская коалиция объявила о начале военной операции в Йемене. Она проводится на севере Ходейды, сообщает Arab News. Утверждается, что целью операции стали некие военные объекты». В связи с этим, мирным жителям настоятельно рекомендовано избегать этих мест, отмечает RT.
По первым данным, уже удалось ликвидировать четыре базы, где собирали беспилотные лодки и морские мины, передает РИА ФАН. Операция началась после того, как 14 сентября государственные нефтяные предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов.
Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в этом Иран. Тегеран отвергает подобные утверждения и грозит жёстким ответом на возможную агрессию в свой адрес.
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