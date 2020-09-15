Apple презентовала новые часы Apple Watch Series 6

Apple в ходе большой осенней конференции презентовала шестую версию «умных часов». Презентацию провел глава корпорации Тим Кук.

Как сообщает РИА Новости, в новом гаджете упор сделан на функции, отслеживающие физическое состояние владельца часов. В частности, в презентации Кук представил реальных людей, которым «умные часы» спасли жизнь. Одним из обновлений является встроенный датчик кислорода в часах, который позволит измерять уровень кислорода в организме.

Между тем, дизайн часов остался почти без изменений за исключением ремешка, который в этой серии не имеет застежек, он растягивается и фиксируется на руке. Новая модель представлена в синем, золотом, сером и красном цветах.

Что касается технических характеристик, в шестой версии установлен двухъядерный процессор S6, основанный на A13 Bionic (тот же, что в iPhone 11), операционная система WatchOS 7. Стартовая цена гаджета - 400 долларов.



