AP: Поисковая система Yahoo перестанет работать в Китае

Компания Yahoo, владелец одноименной поисковой системы, заявила о прекращении работы в Китае, сообщает Associated Press.

Причиной такого решения стала «сложная обстановка в сфере бизнеса и законодательства», передаёт агентство. Поисковые сервисы Yahoo больше не будут работать на материковой части Китая.

Yahoo уже сокращала свою деятельность в Китае. В 2015 году компания закрыла офис в Пекине.

В компании подчеркнули, что «остаются привержены правам наших пользователей на свободный и открытый интернет».

В Китае запрещена работа многих международных поисковых систем и соцсетей, среди которых Facebook и Google.

