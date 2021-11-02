AP: Поисковая система Yahoo перестанет работать в Китае
Компания Yahoo, владелец одноименной поисковой системы, заявила о прекращении работы в Китае, сообщает Associated Press.
Причиной такого решения стала «сложная обстановка в сфере бизнеса и законодательства», передаёт агентство. Поисковые сервисы Yahoo больше не будут работать на материковой части Китая.
Yahoo уже сокращала свою деятельность в Китае. В 2015 году компания закрыла офис в Пекине.
В компании подчеркнули, что «остаются привержены правам наших пользователей на свободный и открытый интернет».
В Китае запрещена работа многих международных поисковых систем и соцсетей, среди которых Facebook и Google.
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