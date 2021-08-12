Аномальная жара накрыла страны Средиземноморья

Средиземноморские страны оказались под воздействием аномальной жары, в некоторых побиты температурные рекорды. От зноя страдают, в частности, Франция, Испания, Италия. На Сицилии накануне воздух прогрелся, по предварительным данным, до 48,8 °C в тени.

Если Всемирная метеорологическая организация подтвердит это значение, это окажется самой высокой температурой, которая когда-либо фиксировалась в Европе за время инструментальных наблюдений.

Аномальная жаркая привела к возникновению лесных пожаров в ряде регионов Италии, а также Греции и Турции.

В Африки также отмечаются аномальные температуры. Так, в Тунисе в городе Кайруан накануне температура воздуха поднялась до 50,3 °C. Это рекорд для страны.

В Алжире сегодня ожидают 47 градусов по Цельсию в ряде городов. На севере страны распространяются лесные пожары, из-за которых уже погибли не менее 65 человек. В Марокко воздух может прогреться в предстоящие выходные до 49 °C.

