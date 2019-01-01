Анкара грозит США ответными санкциями из-за российских С-400

Анкара примет ответные меры, если Вашингтон введёт в отношении Турции санкции за приобретение российских зенитных ракетных комплексов C-400. С таким предупреждением выступил министр иностранных дел РФ Мевлют Чавушоглу.

Как напоминает Ura.ru, поставка ЗРК C-400 «Триумф» в Турцию началась 12 июля. США настаивали, чтобы Анкара приобрела американские комплексы Patriot. В Вашингтоне также заявляли, что Турция не получит новейшие истребители F-35, если решится на покупку российских ЗРК.

В то же время, президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность введения санкций в отношении Турции. Одновременно он назвал ситуацию непростой и призвал не допускать тех же просчётов, которые совершала администрация экс-президента Барака Обамы.

