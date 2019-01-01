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На ближайшую пятницу был запланирован антиполитичный телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и «NewsOne» в Киеве. Однако, накануне стало известно об отмене проекта из-за угроз в адрес украинских ведущих со стороны националистов.
Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому
9 июля00:55
Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов на своей станице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов, которые должны были вести телемост «Москва — Киев», передает РИА «Новости».
На ближайшую пятницу был запланирован антиполитичный телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и «NewsOne» в Киеве. Однако, накануне стало известно об отмене проекта из-за угроз в адрес украинских ведущих со стороны националистов.
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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Андрей Малахов
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