Андрей Малахов обратился к Владимиру Зеленскому

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов на своей станице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов, которые должны были вести телемост «Москва — Киев», передает РИА «Новости».

На ближайшую пятницу был запланирован антиполитичный телемост «Надо поговорить» между студиями канала «Россия 1» в Москве и «NewsOne» в Киеве. Однако, накануне стало известно об отмене проекта из-за угроз в адрес украинских ведущих со стороны националистов.

