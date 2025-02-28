По его словам, отключить Прибалтику от российской электросети, что в свою очередь отключило бы и Калининград, европейцы задумали в 2018 году. Калининград бы погрузился во тьму, там разразился бы кризис, что возможно заставило бы Москву пойти на уступки.

Однако Россия в 2014 году позаботилась об энергетической независимости Калининградской области.

Ранее стало известно, что электричество в Прибалтике стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

