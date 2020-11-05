Добежать до канадской границы: Американцы задумались об эмиграции из-за Трампа
Граждане США готовы переехать в Канаду в случае переизбрания действующего президента Дональда Трампа, сообщает TMZ.
По данным издания, в ночь выборов американцы бросились на поиск информации об иммиграции в Канаду и правилах получения гражданства. В результате рост трафика из США на веб-сайт канадского правительства вырос на 300%, причём первая волна была зафиксирована в момент закрытия первых участков для голосования.
TMZ отмечает, что такая же ситуация была четыре года назад, когда Дональд Трамп был избран на первый президентский срок. При этом уехать из страны в 2016-м году грозились и некоторые звёзды Голливуда, например, Вупи Голберг, Шер, Барбара Стрейзанд и Сэмюэл Л. Джексон, однако дальше слов дело у них не зашло.
Президентские выборы в США прошли во вторник, 3 ноября. За кабинет в Белом Доме борются действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократической партии Джо Байден. Официальные результаты голосования ещё не объявлены.
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