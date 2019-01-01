В мире

Американцы сбили иранский беспилотник

18 июля22:41

Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. Разведывательный аппарат был почти в 900 метрах от американского судна, сообщает РИА «Новости».

Беспилотник представлял угрозу кораблю.

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ФОТО: фото Shutterstock
ТЕГИ:США