Американцев запугали скрытым смыслом «Короля льва»

В прошлом году представители Техасского университета и Университеата Мэриланда во время выступления в Сенате рассказали об опасности распространения технологий deepfake.

«Они предложили представить влияние на западный альянс фальшивой аудиозаписи, на которой президент Трамп обещает Владимиру Путину, что не будет защищать членов НАТО от российского вторжения. Или эффект на Ближнем Востоке от фальшивого видео израильского солдата, убивающего палестинского ребенка. Фальшивое видео неоправданной полицейской стрельбы может вызвать беспорядки по всей стране. Поддельная секс-запись может дать контроль над Сенатом. Поддельная “секретная” запись сотрудников центральных банков, предсказывающих рецессию, может спровоцировать крах фондового рынка», — отмечает обозреватель.

По его словам, любой американец может однажды проснуться и увидеть себя в фейковом видео, особенно учитывая выросшую популярность приложения FaceApp, произведенного в России и раскритикованного американскими политиками за неясные правила приватности. При этом автор предупреждает, что только с помощью технологии тут не справиться.

«Только технология не защитит нас от обманов других технологий. Каждый человек должен стать более скептическим потребителем информации и более энергичным защитником правды. Доверие, которое мы должны воспитывать друг в друге, строится по одному человеку за раз. Но если мы будем строить и развивать это доверие, мы выиграем этот новый бой», — цитирует спецкор НСН статью The Washington Post.

Напомним, алгоритм deepfake, в котором возможности нейросети позволяют подделывать видео, вставляю туда лицо любого человека, вызвал серьезный ажиотаж в США зимой 2018 года. Ролики с участием американского президента и других политиков, выполненные с помощью этого алгоритма, назвали потенциальной причиной ядерной войны. Некоторые хостинги для взрослых заблокировали все видео с «участием» звезд из-за возможных юридических последствий.

