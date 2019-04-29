Американцам посоветовали не ездить в Россию в одиночку

Эксперты US News & World Report выяснили, в какие страны мира лучше всего отправиться путешественникам без компании. В представленном рейтинге из 80 стран Россия заняла 58-ую строчку, сообщает НСН.

Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 60-ое место из 80 лучших стран для соло путешествий.

В тройку лидеров вошли Испания, Италия и Новая Зеландия, так же как и по результатам исследования 2018 года.