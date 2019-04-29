В мире

Американцам посоветовали не ездить в Россию в одиночку

29 апреля06:49
Алена Якушова

В рейтинге лучших стран для соло путешествий России присудили 58-ое место.

Эксперты US News & World Report выяснили, в какие страны мира лучше всего отправиться путешественникам без компании. В представленном рейтинге из 80 стран Россия заняла 58-ую строчку, сообщает НСН.

Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 60-ое место из 80 лучших стран для соло путешествий.

В тройку лидеров вошли Испания, Италия и Новая Зеландия, так же как и по результатам исследования 2018 года.

Между тем, куда отправятся российские туристы в предстоящие майские праздники ранее НСН рассказали эксперты туристической и авиаотрасли.

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