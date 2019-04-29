Американцам посоветовали не ездить в Россию в одиночку
В рейтинге лучших стран для соло путешествий России присудили 58-ое место.
Эксперты US News & World Report выяснили, в какие страны мира лучше всего отправиться путешественникам без компании. В представленном рейтинге из 80 стран Россия заняла 58-ую строчку, сообщает НСН.
Отмечается, что в прошлом году Россия занимала 60-ое место из 80 лучших стран для соло путешествий.
В тройку лидеров вошли Испания, Италия и Новая Зеландия, так же как и по результатам исследования 2018 года.
Best countries to travel alone— The Spectator Index (@spectatorindex) April 29, 2019
1. Spain
2. Italy
3. NZ
5. Australia
7. Brazil
8. Ireland
12. Canada
13. Mexico
17. France
24. UK
27. Japan
28. US
32. Turkey
37. Germany
38. Malaysia
41. Indonesia
42. India
53. China
58. Russia
73. Nigeria
79. Iran
(US News & World Report)
Между тем, куда отправятся российские туристы в предстоящие майские праздники ранее НСН рассказали эксперты туристической и авиаотрасли.
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