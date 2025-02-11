Американский залив появился на картах Google

Компания Google изменила название Мексиканского залива на Американский. Об этом сообщается в блоге корпорации.

«Информационная система географических названий (GNIS) официально обновила название "Мексиканский залив" на "Американский залив" в США», — отмечается в заявлении.

В сервисе Google Maps уже отображается новое наименование водоема. При этом пользователи в Мексике будут видеть старое название залива, в других странах будут одновременно отображаться старое и новое наименование.

Ранее президент США Дональд Трамп принял решение переименовать Мексиканский залив в Американский, напоминает 360.ru.

