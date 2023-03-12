Американский ядерный бомбардировщик отработал «удар» по Петербургу
Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress Соединенных Штатов 11 марта вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на данные сервиса Fligrhtradar24.
Самолет, способный нести ядерные ракеты, был замечен в районе острова Готланд в 200 километрах от Петербурга. После выхода на позицию он сделал резкий поворот и продолжил путь в сторону Литвы. Легендой учений является прорыв ПРО/ПВО Северо-Западного округа России и нанесение ракетно-ядерных ударов по военным и инфраструктуре российских городов.
Как сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак, перед тем, как нанести условный удар по Петербургу, B-52H провел маневры с польскими истребителями.
Ранее посольство России в Вашингтоне заявило, что использование бомбардировщика B-52H на военных учениях НАТО в Балтийском море повышает напряженность в Европе.
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