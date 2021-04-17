Американский регулятор призвал быть осторожными при полетах над РФ и Украиной

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало авиакомпаниям страны с особой осторожностью совершать полеты над рядом регионов России и Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенные ФАУ воздушные директивы-извещения (NOTAM).

По данным ведомства, перевозчикам необходимо быть осторожными при перемещении над районами полетной информации Киева, Днепра, Симферополя, а также над граничащими с ними областями районов полетной информации Москвы и Ростова-на-Дону.

Распоряжения ФАУ обусловлены «возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.

