Американский регулятор призвал быть осторожными при полетах над РФ и Украиной

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США рекомендовало авиакомпаниям страны с особой осторожностью совершать полеты над рядом регионов России и Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенные ФАУ воздушные директивы-извещения (NOTAM).

По данным ведомства, перевозчикам необходимо быть осторожными при перемещении над районами полетной информации Киева, Днепра, Симферополя, а также над граничащими с ними областями районов полетной информации Москвы и Ростова-на-Дону.

Распоряжения ФАУ обусловлены «возможными рисками безопасности полетов, связанными с эскалацией региональной напряженности» между Россией и Украиной.

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ФОТО: pixabay.com
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