По его словам, речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события. Отмечается, что у чиновников Соединенных Штатов сложился ложный образ Украины как «отважного и благородного оплота свободы и демократии», который резко контрастирует с реальностью. Риттер отмечает, что современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.

Для обеспечения помощи Украине в $40 миллиардов США придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

