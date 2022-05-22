Американский разведчик: США допустили очевидную ошибку на Украине

Правительство США в ситуации вокруг Украины повторило допущенную в Афганистане ошибку, направив Киеву средства без четкого плана и понимания происходящего, сообщил RT экс-офицер американской разведки Скотт Риттер.

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По его словам, речь идет о неспособности адекватно оценить происходящие на Украине события. Отмечается, что у чиновников Соединенных Штатов сложился ложный образ Украины как «отважного и благородного оплота свободы и демократии», который резко контрастирует с реальностью. Риттер отмечает, что современная Украина — одна из самых коррумпированных стран мира.

Для обеспечения помощи Украине в $40 миллиардов США придется продавать свои долговые обязательства, в том числе Китаю. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев.

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