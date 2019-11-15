Американский пограничник выстрелил в россиянина на мексиканской границе

На границе с Мексикой американским пограничником был ранен российский гражданин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распространенное сообщение Погранично-таможенной службы США.

Отмечается, что пограничник остановил на границе человека, подозреваемого в незаконном пересечении границы. Между ними произошла драка, в ходе которой американец выстрелил.

По данным агентства, пострадавший оказался гражданином РФ. Он был доставлен вертолетом в больницу города Феникс.



