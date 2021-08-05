Американский офицер отметил роль российских инструкторов в стабилизации ситуации в ЦАР

Полковник армии США в отставке Уэс Мартин высоко оценил работу российских инструкторов в Центральноафриканской Республике и отметил провал миротворцев ООН в этой стране.

По мнению отставного американского военного, ситуация в ЦАР обострилась после возвращения в страну экс-президента Франсуа Бозизе. Он возглавил объединение группировок «Коалиция патриотов за перемены» с целью силой захватить власть.

После неудачной попытки бандформирований захватить Банги 13 января 2021 года центральноафриканские вооруженные силы (FACA) начали контрнаступление, постепенно освобождая от боевиков крупные города.

Американский полковник отметил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера полагается на своих военных, которым помогали руандийские военные и российские инструкторы. В свою очередь, Многопрофильная комплексная миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) вышла из конфликта.

При нынешних условиях силы ООН в ЦАР, скорее всего, будут действовать без особого успеха. Неспособность защитить мирных жителей от повстанческих группировок вызывает недовольство среди населения. В столице и регионах регулярно проходят демонстрации с требованием, чтобы МИНУСКА покинула ЦАР.

Кроме того, присутствие российских инструкторов в ЦАР, которых различные издания относят к «ЧВК Вагнера», может привести к расширению влияния России в регионе, считает Уэс Мартин. Страны, заинтересованные в быстром достижении успеха в борьбе с радикалами и повстанцами, могут обратиться к Москве, несмотря на недовольство Вашингтона. В результате, миссии ООН будут и дальше терять свое влияние и способность решать поставленные перед ними задачи, уверен американский офицер в отставке.

