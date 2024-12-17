Американские власти объяснили появление загадочных дронов
17 декабря 202405:32
Власти США считают, что таинственные летающие объекты в небе на северо-востоке страны это комбинация коммерческих и любительских дронов, самолетов и звезд, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, США пока не выявили никаких аномалий, угроз национальной или общественной безопасности из-за появления загадочных дронов.
Ранее в США в штате Нью-Йорк неизвестные беспилотники закрыли взлетно-посадочные полосы в аэропорту Стюарт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru