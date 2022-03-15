Американец превысил скорость и обвинил в этом Путина

Житель американского штата Флорида, которого остановили за превышение скорости, заявил, что сделал это из-за президента России Владимира Путина, сообщает New York Post со ссылкой на местные власти.

По данным газеты, сначала американец рассказал шерифу, что попытался отключить спортивный режим в только что купленном автомобиле. Поняв, что стража порядка это объяснение не устраивает, он решил прибегнуть к более веским, по его мнению, аргументам.

«Я только что узнал, что Владимир Путин собирается начать ядерную войну... я пытался скорее вернуться домой, чтобы разобраться в происходящем. Я в панике», — попытался оправдаться нарушитель.

В New York Post добавили, что и эта «причина» не убедила шерифа, который выписал водителю два штрафа.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин своём Telegram-канале заявил, что инициатива о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч «не имеет под собой серьёзных оснований и расчётов».

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СШАВладимир ПутинСкоростьПолиция
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