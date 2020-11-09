Алиев заявил о захвате Азербайджаном ещё ряда сёл в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о захвате вооружёнными силами еще нескольких территорий в Нагорном Карабахе. По его сведениям, речь идёт о более 20 сёлах. Информацию об этом азербайджанский лидер разместил в соцсетях.

Накануне Алиев заявил о взятии под контроль стратегически важного города Шуши. Однако в министерстве обороны Армении опровергли эту информацию. Ереван настаивает, что там продолжаются ожесточённые боестолкновения – отдельные районы периодически переходят из рук в руки.

В свою очередь, в непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Шуши остаётся «недостижимой мечтой» для Баку, отмечает RT. По мнению Степанакерта, подобными заявлениями азербайджанское руководство пытается деморализовать армянское общество.

Между тем, Ильхам Алиев заявил, что Баку намерен через суд требовать возмещения Ереваном ущерба от действий в Нагорном Карабахе, передает Газета.ру.

Лидер Азербайджана пообещал пригласить международных экспертов для оценки негативных последствий, нанесенных экологии, инфраструктуре, жителям и историческому наследию.

