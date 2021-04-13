Алиев заявил о неготовности Армении заключить мирное соглашение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что не видит готовности Армении подписать мирное соглашение по итогам войны в Нагорном Карабахе осенью прошлого года, сообщает «Коммерсант».

В ноябре прошлого года между странами при посредничестве России было подписано лишь соглашение о прекращении огня.

В то же время Алиев назвал ситуацию в Нагорном Карабахе хрупкой и заявил о множестве нерешенных вопросов, также подчеркнув свою готовность подписать такое мирное соглашение.

Президент Азербайджана отметил, что его страна не имеет территориальных претензий к Армении, добавляет ТАСС.

