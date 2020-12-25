Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных до 15 апреля

Президент Азерайджана Ильхам Алиев объявил, что до 15 апреля призванные из-за боев в Нагорном Карабахе военные будут демобилизованы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали 9 ноября соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 10 ноября. Согласно соглашению, часть районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходит под контроль Азербайджана.

Граждане Армении восприняли договор как капитуляцию, в Ереване начались массовые протесты с требованием отправить правительство в отставку и вернуть под контроль Армении Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы Карабаха.







