Алиев объявил о поэтапной демобилизации военных до 15 апреля
Президент Азерайджана Ильхам Алиев объявил, что до 15 апреля призванные из-за боев в Нагорном Карабахе военные будут демобилизованы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее распоряжение.
Армения и Азербайджан, совместно с Россией, подписали 9 ноября соглашение о прекращении огня на территории Нагорного Карабаха с 10 ноября. Согласно соглашению, часть районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики переходит под контроль Азербайджана.
Граждане Армении восприняли договор как капитуляцию, в Ереване начались массовые протесты с требованием отправить правительство в отставку и вернуть под контроль Армении Лачинский, Агдамский и Кельбаджарский районы Карабаха.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru