Алиев: Азербайджан передал Армении всех военнопленных
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных, сообщает РИА Новости.
Алиев добавил, что удерживаются только диверсанты.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт Армении и Азербайджана. Главы России, Армении и Азербайджана в ноябре подписали соглашение о прекращении огня в регионе, по условиям которого стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими. При этом ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
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