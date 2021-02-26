Алиев: Азербайджан передал Армении всех военнопленных

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан передал Армении всех военнопленных, сообщает РИА Новости.

Алиев добавил, что удерживаются только диверсанты.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе обострился конфликт Армении и Азербайджана. Главы России, Армении и Азербайджана в ноябре подписали соглашение о прекращении огня в регионе, по условиям которого стороны конфликта должны обменяться пленными и погибшими. При этом ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

