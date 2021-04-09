Албания отменила визы для россиян до конца 2021 года

Правительство Албании на своей странице в Facebook объвило, что для граждан ряда государств, в том числе россиян, вводится безвизовый режим.

В сообщении говорится, что въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля без виз разрешено с 1 апреля по 31 декабря 2021 года. При этом находиться на территории страны можно не более «90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда».

Ранее о продлении упрощённого порядка въезда для граждан России объявило правительство Северной Македонии, сообщает RT. Безвизовый режим будет действовать по 15 марта 2022 года.