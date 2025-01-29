Актёр Тания поддержал открытие избирательных участков вне Абхазии
В поддержку открытия избирательных участков за пределами Абхазии высказался актер, участник шоу «Однажды в России» Теймураз Тания, сообщает RT.
По его словам, в этом случае, всем абхазам, кто проживает в России, не придется ехать так далеко для того, чтобы проголосовать.
«Мне, как абхазу, конечно же, хочется пройти и проголосовать здесь. Если это возможно, на участок, где бы я ни находился, в Москве или в любом другом городе, хотелось бы, чтобы мне не пришлось там ехать за 300, за 500 км или за 2000 км. Чтобы отдать своё право, чтобы проголосовать», — подчеркнул артист.
Он также отметил, что граждане республики с удовольствием проголосуют, если участки будут расположены где-то поблизости, рядом с людьми.
«Чем больше избирательных участков будет для людей, тем лучше», - добавил Тания.
Ранее кандидат в президенты Абхазии Барциц призвал не ссориться с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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