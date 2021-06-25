Активисты собрались у суда в Миннеаполисе, где огласят наказание убийце Джорджа Флойда

Несколько десятков протестующих собрались у здания суда в американском Миннеаполисе, где вечером будет оглашено наказание бывшему сотруднику полиции Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС.



Корреспондент агентства передает, что обстановка у здания суда спокойная. Собравшиеся активисты заявили, что будут добиваться справедливости мирными методами.

Администрация города приняла повышенные меры безопасности, вокруг зданий установили металлические заслоны. Отмечается, что обстановка может обостриться в том случае, если экс-полицейский получит не столь суровое наказание, как предполагает прокуратура. Ранее следствие запросило для Шовина 30 лет лишения свободы.

