Активисты собрались у суда в Миннеаполисе, где огласят наказание убийце Джорджа Флойда

Несколько десятков протестующих собрались у здания суда в американском Миннеаполисе, где вечером будет оглашено наказание бывшему сотруднику полиции Дереку Шовину, обвиняемому в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает ТАСС.

Корреспондент агентства передает, что обстановка у здания суда спокойная. Собравшиеся активисты заявили, что будут добиваться справедливости мирными методами.

Администрация города приняла повышенные меры безопасности, вокруг зданий установили металлические заслоны. Отмечается, что обстановка может обостриться в том случае, если экс-полицейский получит не столь суровое наказание, как предполагает прокуратура. Ранее следствие запросило для Шовина 30 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Тургиев
ТЕГИ:РасизмПриговорПолицияСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры