Акробат из Эстонии перешел из Азии в Европу по канату
16 сентября 202402:02
Акробат Яан Руз из Эстонии перешел из Азии в Европу по канату, сообщает Hürriyet.
Он преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Спортсмен стал первым, кому удалось это достижение. Издание называет событие историческим.
Руз — трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов по слэклайну.
Ранее канатоходец сорвался с троса между небоскребами в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru