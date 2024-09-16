Акробат из Эстонии перешел из Азии в Европу по канату

Акробат Яан Руз из Эстонии перешел из Азии в Европу по канату, сообщает Hürriyet.

Он преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Спортсмен стал первым, кому удалось это достижение. Издание называет событие историческим.

Руз — трехкратный чемпион мира и обладатель множества мировых рекордов по слэклайну.

Ранее канатоходец сорвался с троса между небоскребами в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

