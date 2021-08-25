Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев

Глава Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно обеспечит жильем 20 тысяч афганских беженцев.

«С сегодняшнего дня Airbnb начнет бесплатно принимать 20 000 афганских беженцев по всему миру», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Чески призвал пользователей сервиса, желающих помочь в размещении беженцев, связаться с компанией, отметив, что все время пребывания беженцев будет оплачено компанией.

Он назвал ситуацию в Афганистане одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени и выразил надежду, что решение Airbnb вдохновит другие компании оказать возможную помощь.

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ФОТО: РИА Новости / Саид Закерия
ТЕГИ:Афганистан
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