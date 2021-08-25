Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев
Глава Airbnb Брайан Чески заявил, что компания временно обеспечит жильем 20 тысяч афганских беженцев.
«С сегодняшнего дня Airbnb начнет бесплатно принимать 20 000 афганских беженцев по всему миру», - написал он в своем аккаунте в Twitter.
Чески призвал пользователей сервиса, желающих помочь в размещении беженцев, связаться с компанией, отметив, что все время пребывания беженцев будет оплачено компанией.
Он назвал ситуацию в Афганистане одним из крупнейших гуманитарных кризисов нашего времени и выразил надежду, что решение Airbnb вдохновит другие компании оказать возможную помощь.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,8 млн+19 454 / сут.
Умерли
177 тыс.+776 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 401 / сут.
- Движение «Талибан»* запретило вывоз долларов и исторических памятников из Афганистана
- Airbnb временно бесплатно разместит 20 тысяч афганских беженцев
- Страны Запада создадут фонд для противодействия влиянию РФ на Украине
- «Бенфика», «Мальмё» и «Янг Бойз» вышли в групповой этап Лиги Чемпионов
- Представитель талибов заявил о хороших отношениях с РФ и Китаем
- Пациент скорой помощи погиб в ДТП в Астраханской области
- «Чудо, а не погода». Синоптик пообещал россиянам продолжение лета
- Порошенко подозревает Зеленского в причастности к нападению в центре Киева
- Байден на встрече G7 не исключил продления миссии США в Афганистане
- Против санитаров, избивших пациентку в Ярославской психбольнице, завели дело
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru