AFP: Франция начнет выводить войска из Нигера 10 октября
Вывод французских сил из Нигера начнется во вторник, 10 октября. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).
Агентство ссылается на источники в правительстве Нигера. О начале вывода французских войск из африканской страны заявили в сформированном мятежниками Национальном совете спасения родины.
О планах Парижа вывести войска из Нигера в конце сентября объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что это случится до конца 2023 года.
По данным СМИ, посол Франции Сильвен Итте 27 сентября покинул столицу Нигера Ниамей и улетел в Париж, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru