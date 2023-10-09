AFP: Франция начнет выводить войска из Нигера 10 октября

Вывод французских сил из Нигера начнется во вторник, 10 октября. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

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Агентство ссылается на источники в правительстве Нигера. О начале вывода французских войск из африканской страны заявили в сформированном мятежниками Национальном совете спасения родины.

О планах Парижа вывести войска из Нигера в конце сентября объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он уточнил, что это случится до конца 2023 года.

По данным СМИ, посол Франции Сильвен Итте 27 сентября покинул столицу Нигера Ниамей и улетел в Париж, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети / скриншот с видео
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