AFP: Франция начнет выводить войска из Нигера 10 октября

В ХАМАС заявил, что среди израильских пленных есть десятки людей с двойным гражданством, в том числе российским

В Кремле не видят связи между ситуацией на Ближнем Востоке и продолжением СВО на Украине

Дмитрий Медведев заявил, что некоторые образцы западного оружия, переданные Киеву, применяются против Израиля

Анатолий Чубайс был замечен в аэропорту Тель-Авива

Совет Федерации определит дату выборов президента в этом месяце

Анти-плевковая компания в Ярославской области будет усилена за счёт бдительных граждан