Афганское сопротивление в Панджшере призвало США помочь оружием

Афганские силы сопротивления в провинции Панджшер призывают Запад оказать им помощь в противостоянии захватившему власть движению «Талибан» (запрещено в РФ), предоставив оружие и боеприпасы. Об этом говорится в письме одного из лидеров отрядов сопротивления Ахмада Масуда, опубликованном в The Washington Post.

Как отметил военный, несмотря на то, что США и союзники покинули поле боя, у них есть шанс стать «великим арсеналом демократии».

«С этой целью я заклинаю друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед Конгрессом и администрацией [президента США Джо] Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца (влиятельного лидера таджикской общины Афганистана Ахмада Шаха Масуда - НСН) весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», —пишет Масуд.

По словам лидера сопротивления, вместе с ним против радикалов выступают несколько тысяч моджахедов и тысячи присоединившихся к ним бойцов афганской армии, пишет «Свободная пресса». Масуд обещает «что бы ни случилось» защищать «последний оплот свободы Афганистана» Панджшер и оказать мощное сопротивление талибам.

«Флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой нашей позицией, как флаг Объединенного национального фронта 20 лет назад. Но мы знаем, что наших сил и припасов не хватит. Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе без промедления не найдут способ снабжать нас», — добавил Масуд.

На фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана». Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией страны и заявили о завершении военных действий в Афганистане.

Однако 17 августа правительственные войска начали наступление на востоке Афганистана после того как вице-президент Афганистана Амрулла Салех объявил себя временным главой республики и призвал население к сопротивлению талибам, напоминает Ura.ru.

