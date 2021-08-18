Афганские силовики, убегая из Кабула, увозили с собой пиво, рассказал посол

Российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что афганские силовики, спасаясь от талибов (боевиков запрещенного в РФ движения "Талибан") увозили с собой пиво. Об этом дипломат заявил в эфире Первого канала.



По словам Жирнова, "самым дорогим" для афганских служащих оказалось пиво, которое они выносили из здания министерства внутренних дел. "Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 августа утром ребята были в городе на задании", - пояснил посол.



По словам Жирнова, чиновники, спецслужбы и другие представители официальной власти "рассыпались" и "убежали". Он напомнил, что президент страны Ашраф Гани увез с собой четыре автомобиля, заполненных деньгами. "Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами", - добавил Жирнов.



Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя ситуацию в Афганистане Telegram-каналу «Радиоточка НСН», заподозрил США в намеренной передаче новейшей техники и вооружений.

