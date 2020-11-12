«Аэрофлот» возобновит рейсы на Кипр с 22 ноября

Российская компания «Аэрофлот» через десять дней возобновит грузопассажирские рейсы на Кипр – в Ларнаку. Они будут выполняться по воскресеньям, начиная с 22 ноября, сообщается на сайте посольства РФ в Никосии.

Отмечается, что туристы полететь этими рейсами не смогут. Пока авиасообщение между Москвой и Ларнакой возобновляют только для граждан Кипра и членов их семей, дипломатов, а также лиц, имеющих вид на жительство.

Как отмечает Ura.ru, собирающимся на Кипр и возвращающимся оттуда россиянам понадобится заполнить регистрационную форму для прибывающих в РФ на портале госуслуг до вылета в Россию. По возвращении потребуется заполнить ещё одну анкету и пройти лабораторное исследование на COVID-19. Иностранцам, прибывающим в РФ, потребуется подтверждение отрицательного теста на коронавирус. Для иностранцев, приезжающих в России по работе, прописаны 14 дней обязательной изоляции.

5 ноября возобновилось авиасообщения между РФ и Японией. Предусмотрено два регулярных рейса в неделю – из Москвы и Владивостока. Въезд для туристов пока не разрешён – путешествовать между двумя странами можно только по рабочей или студенческой визе, а также членам семей, проживающим в стране, уточняет РЕН ТВ.

