Абхазская оппозиция приняла предложение президента о переносе выборов

Оппозиция Абхазии приняла предложение президента Рауля Хаджимбы перенести выборы на 25 августа, сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Хаджимба допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа.

В апреле Народное собрание Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба был избран в августе 2014 года.

