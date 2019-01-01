Абхазская оппозиция приняла предложение президента о переносе выборов
Оппозиция Абхазии приняла предложение президента Рауля Хаджимбы перенести выборы на 25 августа, сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Хаджимба допускает перенос выборов главы государства с 21 июля на 25 августа.
В апреле Народное собрание Абхазии назначило проведение очередных выборов президента республики на 21 июля. Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба был избран в августе 2014 года.
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