70 лет КНР. Парад и речь председателя Си как сигналы миру

Крупнейший в истории Китая военный парад открыл торжества по случаю 70-й годовщины основания КНР. В нем приняли участие 15 тысяч военнослужащих а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники. Председатель КНР Си Цзиньпин на лимузине «Хунци» («Красное знамя») совершил объезд парадных коробок и техники, выстроенных на центральном проспекте Пекина. С трибуны над воротами Запретного города, стоя в окружении своих предшественников Цзян Цземиня и Ху Цзиньтао, с той самой, где ровно 70 лет назад Мао Цзэдун провозгласил создание Китайской Народной Республики, Си Цзиньпин заявил, что китайский народ за 70 лет благодаря своим усилиям и борьбе смог достичь успехов, которые изумили мир.

В парадной речи лидера КНР было дано понять, что Китай не намерен менять ни экономический, ни политический курс, - отметил в эфире НСН руководитель школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов:

«Во-первых, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжает строить общество разумной или малой достаточности, то есть по сути было дано подтверждение основному экономическому курсу Китая. Второй очень важный момент, на мой взгляд, что ряд заявлений Си Цзиньпина был связан с глобальными планами Китая. Китай себя, конечно, позиционирует сегодня как державу, выходящую далеко за свои пределы, и, самое главное, создающий вокруг себя определенный «лагерь» стран, у которых есть единые амбиции. Это – политический, культурный, экономический проект. И также стало очевидно, что Китай создает очень активно параллельную или альтернативную экономическую, финансовую структуру, связанную вообще с мировым развитием. Китай пытается создать совсем иные правила игры, прежде всего, для мировой торговли».

Внешнему миру был адресован целый ряд пассажей в речи председателя КНР, в том числе и весьма жесткие, - указал Алексей Маслов:

«Китай жестко заявляет, что будет продолжать свою политику, в том числе технологического и инновационного перевооружения – то, собственно, против чего, как мне кажется, активно выступают США. Вообще все, что было показано на параде, и все, что было сказано, это, безусловно, вопрос, касающийся самопозиционирования, самоидентичности Китая в этом мире».

«Нет ни одной силы, которая может расшатать основу этой великой страны, ни одна сила не может удержать китайскую нацию от движения вперед», - заявил с парадной трибуны председатель КНР. Веру присутствовавших в эти слова Си Цзиньпина подкрепил проход ракетных комплексов семейства «Дунфэн».



