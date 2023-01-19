33 человека стали жертвами наводнения на Филиппинах
Как минимум 33 человека погибли, семь числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах, сообщает Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.
Стихия затронула более 1,67 млн человек в 14 регионах. 266,3 тыс. перемещенных лиц находятся в 512 эвакуационных центрах. 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дом.
Наводнения повредили 1,67 тыс. домов на сумму 3,71 млн песо ($67,9 тыс.). Ущерб, нанесенный 193 инфраструктурным объектам, оценивается в 206,9 млн песо ($3,78 млн), сельскому хозяйству - в 439,9 млн песо ($8,04 млн).
Ранее заявлялось, что в результате удара стихии погибли 20 человек.
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