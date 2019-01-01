В мире

2 человека захвачены в заложники во французской тюрьме

11 июня22:44

Захват заложников произошел в тюрьме, расположенной в населенном пункте Конде-сюр-Сарт, передает «Интерфакс».

В плену у арестанта находятся два надзирателя.

С захватчиком ведут переговоры. На место ЧП стянуты спецслужбы.

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ТЕГИ:Франция