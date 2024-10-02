Здание театра имени Ермоловой отреставрируют в Москве

В Москве завершилась процедура по выбору подрядчика на разработку проектной документации по реставрации здания Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что подрядчика определили в ходе открытого конкурса, им стала московская реставрационно-строительная компания. По словам Пуртова, победителю конкурса в течение 14 месяцев нужно выполнить ряд проектных работ, в том числе провести анализ текущего состояния объекта и составить список задач для его сохранения.

Подрядчик должен подготовить смету и проект реставрации здания, которое было построено в конце XIX века. Главная задача заключается в восстановлении фасадов и реставрации с приспособлением для современного использования интерьеров. Кроме того, необходимо будет провести инженерно-технические работы. Проектную документацию нужно разработать с применением технологии информационного моделирования.

Московский драматический театр им. М.Н. Ермоловой связан с именами выдающихся актеров и режиссеров В. Мейерхольда, М. Лобанова, И. Ильинского, М. Бабановой. Он был основан в 1925 году, в следующем году театр отметит 100-летний юбилей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к 2030 году планируется завершить обновление всех театров столицы, которые нуждаются в модернизации.

