Зарплаты столичных промышленников за 10 лет выросли в 2,5 раза

Средняя заработная плата работников предприятий обрабатывающей промышленности в Москве с 2010 года выросла более чем в 2,5 раза. С учетом инфляции рост составил 60%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в столице работают более 700 средних и крупных предприятий обрабатывающей промышленности. За 10 лет доля этой отрасли в структуре валового регионального продукта выросла на 3,4 процентных пункта, составив 16,2%.

Зарплата работников предприятий растет вместе с увеличением объемов производства, отметил заммэра. В частности, за период с января по июль среднемесячная зарплата в обрабатывающей промышленности столицы на 5,3% увеличилась по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Наиболее заметный рост зарплат за последние три года зафиксирован у работников предприятий по производству бумаги, готовых металлических изделий и электрического оборудования, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Доходы работников предприятий по выпуску бумаги и бумажных изделий за это время увеличились на 67% или 55,4% с учетом инфляции.

За первые восемь месяцев нынешнего года средняя зарплата сотрудников предприятий по производству бумаги и бумажных изделий составила 86,4 тысячи рублей, предприятий по производству готовых металлических изделий 84,1 тысячи рублей, а электрического оборудования 80,7 тысячи рублей.

