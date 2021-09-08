Заммэра Владимир Ефимов: Москва выпустит «зеленые» облигации для физических лиц

Москва намерена выпустить «зеленые» облигации для физических лиц. Планируется, что объем выпуска составит до 5 млрд рублей, срок обращения – два года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского финансового форума.

В мае российская столица первая среди российских субъектов успешно разместила выпуск семилетних «зеленых» облигаций на 70 миллиардов рублей. Объем заявок на покупку в 1,2 раза превысил предложение.

«Заметный спрос на «зеленые» облигации мы зафиксировали со стороны физических лиц. Объем заявок от населения составил более 700 миллионов рублей, при том, что лишь несколько брокеров обеспечили возможность приобретения облигаций в приложениях. С учетом проявленной заинтересованности в настоящее время мы рассматриваем возможность выпуска «зеленых» облигаций для физлиц», - пояснил Ефимов.

По словам заммэра, этот особый вид облигаций выпускается для вовлечения населения в приоритетные проекты развития территорий и для повышения финансовой грамотности, а также воспитания культуры сбережений и социальной ответственности.

Ключевой особенностью облигаций для населения является то, что они не обращаются на бирже и могут быть проданы обратно эмитенту по той же цене, по которой были куплены. Для инвестора это означает отсутствие рисков потерь из-за изменения рыночной стоимости ценной бумаги.

