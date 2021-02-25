Заммэра Москвы Ефимов: в городе построят восемь новых промышленных предприятий

Почти 16 га городской земли было выделено властями столицы в 2020 году инвесторам в аренду на шесть лет. Там будет построено более 240 тысяч квадратных метров производственных площадей, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году город предоставил без торгов семь участков в аренду под масштабные инвестиционные проекты для строительства семи промышленных объектов. В эти проекты планируется инвестировать более 27 млрд рублей, на них будет создано 9,7 тысячи рабочих мест. Масштабные инвестиционные проекты реализуются в Москве с 2016 года, за это время одобрено 39 проектов, по которым на территории более 92 га появятся порядка 1,3 млн квадратных метров производственных площадей», – сообщил заместитель мэра.

В столице будут созданы более 23 тысяч рабочих мест, общий объем планируемых инвестиций по этим проектам должен превысить 80 миллиардов рублей.

«Для развития необходимой городу промышленной инфраструктуры в числе тех, кому была выделена городская земля ООО «Нижегородский хлеб» и ООО «Корнетто». Компания «Нижегородский хлеб» организует вблизи деревни Орлово производство по изготовлению хлебобулочных изделий. Общая площадь объекта превысит 32 тысячи квадратных метров. А предприятие «Корнетто» планирует построить в столице на улице Подольских курсантов обувную фабрику площадью 30 тысяч квадратных метров», – уточнил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров пояснил, что предоставление земли без торгов – одна из эффективных мер поддержки, которую город предоставляет инвесторам, добавил.

«Предприятия могут расширить производственные мощности, модернизировать производство. В свою очередь, город получает новые рабочие места и дополнительные налоговые поступления в бюджет. Например, в этом году уже принято одно решение о предоставлении участка земли, где «Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов» построит новый производственный комплекс на участке в 0,86 га, где будут созданы не менее 75 новых рабочих мест», – рассказал руководитель ведомства.

Первоначально стоимость аренды земельных участков определялась независимым оценщиком. Ранее, напомним, были внесены изменения в постановление правительства Москвы «О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве», благодаря которым предприниматели могут сами посчитать арендную плату. Она определяется, исходя из кадастровой стоимости участка, зависит от плотности застройки, функционального назначения размещаемого объекта и географического расположения предприятия. На сайте mos.ru доступна функция «Калькулятор. Арендная плата на период строительства».

