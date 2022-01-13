Заммэра Москвы Ефимов: объём промышленного производства в столице вырос почти на 30%

Объем промышленного производства по итогам 11 месяцев прошлого года увеличился на 29,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Рост в обрабатывающих отраслях за этот же период составил 30,6%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



«Увеличение произошло в основном за счёт химической, электронной и пищевой промышленности, производства лекарств», – уточнил заместитель мэра. По его словам прирост наблюдался также и в машиностроении, легкой промышленности, производстве бумаги и обработке древесины.



Объем производства химической промышленности за 11 месяцев 2021 года вырос 43,5 %, это произошло за счет увеличения выпуска красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик, отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. Он также рассказал, что продолжает расти производство лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, за январь-ноябрь прошлого года этот сегмент вырос на 32,6 %.



«Производство пищевых продуктов увеличилось на 14,1 % за счет положительной динамики выпуска готовых кормов для животных, мясных полуфабрикатов, а также переработки и консервировании фруктов и овощей», - подчеркнул глава департамента.



Также, по его данным, за 11 месяцев прошлого года выросли объемы обработки древесины и выпуска изделий из дерева – на 71%, что может быть связано с повышенным спросом на материалы для ремонта.

Значительный рост показало и производство электрического оборудования — на 66,7 %. Среди причин – развитие инфраструктуры операторов сотовой связи на транспортных объектах. Также спрос на электрооборудование увеличился из-за роста мощности действующих и запуска новых центров обработки данных в столичном регионе.

