Заммэра Ефимов: За 11 лет в Москве открылось более тысячи промышленных предприятий
В период с 2010 года в Москве зарегистрировано 1150 новых действующих промышленных предприятий, из которых около 30% - высокотехнологичные. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
По его словам, 1150 новых предприятий позволили увеличить столичный бюджет на восемь с половиной миллиардов рублей и обеспечили 42 тысячи новых рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.
Наибольшее число новых организаций (190) появилось в отраслях приборостроения и радиоэлектроники.
«Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тысяч человек. Также среди лидеров находится медицинская промышленность – с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний», – заявил Ефимов.
Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что в столице оказывается поддержка предприятиям, желающим начать работу на территории Москвы.
Так, на протяжении пяти лет в столице действует программа по аренде земель без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. По его словам, с начала 2021 года уже было выделено 12 участков общей площадью более 11 га. На создание проектов, которые обеспечат более полутора тысяч новых рабочих мест, будет выделено более восьми миллиардов рублей.
В ведомстве добавили, что если новая организация относится к предприятиям, имеющим стратегическое значение для города, то правительство, заключив офсетный контракт, гарантирует реализацию продукции в определенной период.
В правительстве Москвы сообщили, что в рамках данной программы в столице скоро начнется строительство пяти новых заводов по производству детского питания, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий, инвестиционный потенциал которых составляет 12,9 миллиардов рублей.
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