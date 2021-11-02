Заммэра Ефимов: За 11 лет в Москве открылось более тысячи промышленных предприятий

В период с 2010 года в Москве зарегистрировано 1150 новых действующих промышленных предприятий, из которых около 30% - высокотехнологичные. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, 1150 новых предприятий позволили увеличить столичный бюджет на восемь с половиной миллиардов рублей и обеспечили 42 тысячи новых рабочих мест инженерам, конструкторам, строителям и ученым.

Наибольшее число новых организаций (190) появилось в отраслях приборостроения и радиоэлектроники.

«Сегодня в этой отрасли в общей сложности работает 412 компаний, на которых трудится почти 100 тысяч человек. Также среди лидеров находится медицинская промышленность – с 2010 года в Москве зарегистрировалось около 100 новых компаний», – заявил Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров отметил, что в столице оказывается поддержка предприятиям, желающим начать работу на территории Москвы.

Так, на протяжении пяти лет в столице действует программа по аренде земель без торгов в рамках масштабного инвестиционного проекта. По его словам, с начала 2021 года уже было выделено 12 участков общей площадью более 11 га. На создание проектов, которые обеспечат более полутора тысяч новых рабочих мест, будет выделено более восьми миллиардов рублей.

В ведомстве добавили, что если новая организация относится к предприятиям, имеющим стратегическое значение для города, то правительство, заключив офсетный контракт, гарантирует реализацию продукции в определенной период.

В правительстве Москвы сообщили, что в рамках данной программы в столице скоро начнется строительство пяти новых заводов по производству детского питания, а также лекарственных препаратов и медицинских изделий, инвестиционный потенциал которых составляет 12,9 миллиардов рублей.

