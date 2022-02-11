Заммэра Ефимов: В Москве заработал новый сервис для арендаторов городской недвижимости

Новый сервис «Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества города Москвы» появился на mos.ru. С его помощью пользователи могут в режиме онлайн уточнить информацию о статусе договоров аренды или безвозмездного пользования столичной недвижимостью. Официальное письмо с подтверждением статуса правоудостоверяющего документа можно получить в течение 15 рабочих дней, то есть трех недель. Раньше такую информацию партнеры Департамента городского имущества получали через электронную приемную в течение месяца.

«По инициативе Сергея Собянина в столице развивается цифровая экосистема, которая делает взаимодействие правительства Москвы и представителей бизнеса более комфортным. Город работает с большим пулом крупных арендаторов, с ними заключены сотни договоров. За год специалисты Департамента городского имущества обрабатывают более двух тысяч запросов контрагентов о статусе договоров. Новый сервис значительно упростит процедуру получения соответствующей информации», – сообщил заместитель столичного градоначальника по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Теперь предприниматели видят актуальную информацию по договорам аренды или безвозмездного пользования в режиме реального времени. Для этого достаточно авторизоваться на mos.ru и выбрать сервис «Подтверждение статуса действия договора Департамента городского имущества города Москвы».

«Письмо, завизированное электронной подписью должностного лица Департамента городского имущества, появится в личном кабинете в течение 15 рабочих дней. Таким образом, срок предоставления официальной информации сократился на одну неделю. Статус хода выполнения запроса отобразится в личном кабинете заявителя в реальном времени. Для получения копии самого договора нужно обратиться за соответствующей государственной услугой», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Новый сервис выдает информацию по трем видам договоров: аренды земельного участка, безвозмездного пользования участком и безвозмездного пользования объектами нежилой недвижимости.

